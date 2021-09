L'infirmerie de Manchester City commence sérieusement à se remplir

C'est le premier grand rendez-vous de la saison du Paris SG. Mercredi, au Parc des Princes, les Rouge-et-Bleu reçoivent Manchester City pour le compte de la 2e journée de Ligue des Champions. Un choc au sommet, revanche de la demi-finale de la dernière édition, déjà très important pour la suite de la campagne européenne des Parisiens après le nul concédé à Bruges (1-1, 1ère journée).

La suite après cette publicité

Une affiche que Mauricio Pochettino aborde avec quelques doutes, Marco Verratti, Lionel Messi et Sergio Ramos étant à ce jour à l'infirmerie. Dans le camp d'en face, aussi, Pep Guardiola, qui a lancé des jeunes pousses en nombre de mardi en Carabao Cup, commence à compter ses blessés. Le Telegraph nous apprend en effet que John Stones et Aymeric Laporte ne devraient pas être aptes face au PSG.

Plusieurs titulaires concernés...

Les deux défenseurs centraux ne sont pas suffisamment remis de leurs soucis musculaires et on devrait donc se diriger vers une charnière Ruben Dias-Nathan Aké du côté de la Porte d'Auteuil. L'arrière-garde des Citizens est particulièrement touchée puisque, outre les soucis extrasportifs de Benjamin Mendy, Oleksandr Zinchenko, habitué à jouer latéral gauche, souffre d'une blessure au mollet, explique le Daily Mail.

Et pour ne rien arranger, au milieu aussi, cela grince. Ilkay Gündogan est touché et aux soins depuis le nul face à Southampton le week-end dernier (0-0, 5e journée de Premier League). Rodri n'est pas non plus dans les meilleures dispositions. Un sacré casse-tête donc pour Guardiola, d'autant que le déplacement au PSG est coincé entre une visite à Chelsea (remake de la finale de Ligue des Champions) et une autre à Liverpool...