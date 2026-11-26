À la veille du prochain match de Chelsea contre Nottingham Forest, Xabi Alonso a été interrogé en conférence de presse sur ses récentes discussions avec la direction londonienne. Alors que la dernière prestation des Blues n’a pas été à la hauteur des attentes avec cette large défaite contre Leeds (1-4), le technicien espagnol a expliqué que les échanges avaient essentiellement porté sur la nécessité de retrouver un niveau de jeu et un état d’esprit plus conformes aux ambitions du club.

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« L’objectif principal a été le match de demain, le match lui-même, la nécessité de réagir avec force, de montrer un esprit de compétition, le niveau de compétitivité dont nous avons besoin pour demain, pour le reste des matchs, de montrer que nous pouvons faire beaucoup mieux, que notre performance lors du dernier match n’était pas suffisante et que cela a été notre principal sujet de préoccupation, pour l’équipe », a ainsi expliqué l’entraîneur espagnol, qui attend désormais une réaction de ses joueurs sur le terrain. Pour l’instant, Xabi Alonso ne semble donc pas menacé…