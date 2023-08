Théo Walcott prend sa retraite

Une légende du football anglais raccroche les crampons ! Ce vendredi, Théo Walcott a officiellement annoncé qu’il prenait sa retraite à l’âge de 34 ans. Le natif de Stanmore a débuté sa carrière à Swindon Town avant de poursuivre ses classes à Southampton. Mais c’est véritablement à Arsenal que le virevoltant ailier droit britannique s’est fait un nom, notamment sous la houlette d’Arsène Wenger qui en a fait un titulaire indiscutable malgré son jeune âge.

La suite après cette publicité

Entre 2006 et 2018, Le Gunner aura disputé un total de 397 rencontres pour 108 buts. Après un passage à Everton entre 2018 et 2021, l’Anglais a opté pour un retour chez les Saints en guise d’ultime expérience. En parallèle, il aura porté la tunique des Three Lions à 47 reprises (8 réalisations) entre 2006 et 2016. Malgré ses 18 ans d’expérience au haut niveau, Théo Walcott ne compte que deux sacres en Coupe d’Angleterre (2015 et 2017) et un en Community Shield (2007) à son palmarès.