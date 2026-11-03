Drame en Espagne : le gardien Jesus Owono est au fond du trou

La terrible nouvelle s’est confirmée ce matin. Après un arrêt cardiorespiratoire suite à un choc avec le gardien du Andorra FC Jesus Owono, le joueur de Tenerife Jesus de Miguel est décédé à l’hôpital. Forcément, le monde du football, en Espagne mais aussi à l’international, est sous le choc, et les hommages se multiplient. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont par exemple tenu à exprimer leurs condoléances.

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« Je suis désolé, du fond de mon âme. Repose en paix, Jesus », a écrit Gerard Piqué, ancien défenseur central du Barça et patron du Andorra FC. Et dans cette histoire, forcément, un homme est pointé du doigt : Jesus Owono, le portier de l’écurie andorrane. Auteur d’une sortie très dangereuse sur De Miguel, avec le genou haut et provoquant un énorme choc, il subit une vague de critiques colossales depuis l’arrêt du match lundi soir.

Owono était choqué

Le portier n’avait évidemment aucune intention de provoquer la mort de Jesus de Miguel. Peu avant qu’on apprenne le décès du joueur de 30 ans, la Cadena COPE révélait d’ailleurs que Jesus Owono était au fond du trou, profondément abattu. Le gardien de 25 ans, titulaire de la sélection équato-guinéenne, était sous le choc et suivait de très près l’évolution de la situation. Il avait aussi prévu de s’excuser, en privé, auprès de la famille de Jesus De Miguel.

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Du côté d’Andorra, on souligne que le joueur se sentait sincèrement mal, mais qu’il n’y avait aucune intention de sa part de faire mal. Et nul doute qu’avec l’annonce du décès du joueur de Tenerife, Owono va vivre des moments très compliqués. Reste aussi à savoir s’il risque d’être sanctionné suite à ce drame, que ce soit par les instances du foot ou par la justice espagnole…