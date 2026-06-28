Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir le premier 16e

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jonathan David @Maxppp

Après deux semaines et demi de compétition, la phase de groupe cette Coupe du Monde 2026 a touché à sa fin dans la nuit de samedi à dimanche. Désormais, on connait enfin le tableau des complets des phases finales et toutes les affiches des 16es de finale.

La suite après cette publicité

Et même si l’on connait que depuis quelques heures les affiches, il n’y a pas vraiment de répit pour autant puisque les 16es de finale débutent déjà avec une première rencontre ce dimanche soir. Le Canada, pays hôte, qui a terminé deuxième de sa poule affronte l’Afrique du Sud ce dimanche à 21h. Une rencontre à suivre sur M6 et beIN SPORTS 1.

Dimanche 28 juin :

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Canada
Afrique du Sud

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Canada Flag Canada
Afrique du Sud Flag Afrique du Sud
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier