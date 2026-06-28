Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir le premier 16e

Après deux semaines et demi de compétition, la phase de groupe cette Coupe du Monde 2026 a touché à sa fin dans la nuit de samedi à dimanche. Désormais, on connait enfin le tableau des complets des phases finales et toutes les affiches des 16es de finale.

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Et même si l’on connait que depuis quelques heures les affiches, il n’y a pas vraiment de répit pour autant puisque les 16es de finale débutent déjà avec une première rencontre ce dimanche soir. Le Canada, pays hôte, qui a terminé deuxième de sa poule affronte l’Afrique du Sud ce dimanche à 21h. Une rencontre à suivre sur M6 et beIN SPORTS 1.

Dimanche 28 juin :