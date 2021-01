Adil Rami s'en prend à la direction de l'OM

La suite après cette publicité

Adil Rami est maintenant un joueur de Boavista au Portugal mais il suit toujours avec beaucoup d'attention les actualités de l'OM, son club de cœur. Le défenseur central a réagi sur les réseaux sociaux aux événements de la Commanderie de ce samedi. Lui qui n'est pas parti en bons termes avec la direction, il estime que cette dernière est responsable d'une situation qu'elle a laissé s'envenimer.

«Bizarre ! Aucune protection, aucune anticipation, pourtant les messages étaient claires surtout la ville phocéenne. J’aime ce club et je n’aime pas le voir comme ça mais… les supporters ne sont pas cons et moi non plus. Il y a un but de la part de la direction qui fait un travail laborieux dans tous les sens du terme. Et qui à l’habitude de laisser ses joueurs, ses cadres couler, sombrer et qu’eux-mêmes les envoient au feu.»