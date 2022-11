Argentine - Mexique : Lionel Scaloni et son staff en larmes après le but de Lionel Messi

L'Argentine a été sauvée par Lionel Messi. Auteur d'un but qu'il s'est créé tout seul et d'une passe décisive en fin de partie contre La Tri (2-0), La Pulga a sauvé toute une nation de l'élimination en phases de poules de la Coupe du Monde. Élu homme du match de cet Argentine-Mexique par la FIFA et par notre rédaction, le capitaine de l'Albiceleste a ému ses partenaires et son staff... jusqu'aux larmes !

Lionel Scaloni, ainsi que Pablo Aimar, son adjoint, avaient les larmes aux yeux après l'ouverture du score. «J’ai reçu un coup de fil de mon frère qui pleurait. On joue plus qu'un simple match de football. Chaque fois que vous devez jouer un match comme celui-ci, avec l'équipe nationale, ce sera toujours comme ça. Mais il est difficile de faire comprendre aux gens que demain, le soleil se lèvera, que vous gagniez ou non», a-t-il avoué, en conférence de presse. Mais pour l'instant, rien n'est fait et l'Argentine va devoir jouer une finale contre la Pologne pour sortir des poules.