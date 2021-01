OM : Milik dans le groupe pour le match contre Monaco !

Arkadiusz Milik est devenu officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille jeudi soir. Et l'international polonais, bien qu'à court de compétition, pourrait très vite découvrir la Ligue 1. En effet, en conférence de presse, l'entraîneur André Villas-Boas a annoncé que son nouvel attaquant serait présent dans le groupe appelé pour affronter l'AS Monaco samedi soir.

« Il va être dans le groupe mais ne sera pas titulaire. On verra si on peut lui donner ou non des minutes. mais il va se préparer pour le match contre Rennes la semaine suivante », a lancé AVB face aux médias. On pourrait donc peut-être avoir un aperçu du Polonais dès samedi.