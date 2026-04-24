MU : Michael Carrick sait comment gérer son avenir

Alors que Michael Carrick s’impose de plus en plus comme le favori pour prendre définitivement les rênes de Manchester United, son avenir est encore incertain chez les Red Devils. Après une série de huit victoires en douze matchs — qui rapproche le club d’une qualification en Ligue des champions — sa place sur le banc des Mancuniens reste tout de même légitime, mais la méfiance serait présente dans son camp. En effet, cette situation lui a rappelé celle d’Ole Gunnar Solskjær, brillant en tant qu’intérimaire avant de connaître plus de difficultés. Le coach de 44 ans refuse donc toute comparaison directe.

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« J’ai le plus grand respect pour lui. C’est un ami proche et nous avons fait beaucoup de bonnes choses ensemble. C’est une équipe différente et un moment différent. Les comparaisons n’ont pas vraiment de sens » a-t-il indiqué au Daily Mail, démontrant un autre point de vue. Cependant, celui-ci aurait eu des discussions avec Jim Ratcliffe et il patienterait avant de se lancer à cent pour cent dans l’aventure. « Ce n’est pas une question de timing pour moi. Cela deviendra clair au moment voulu. J’adore être ici, c’est un privilège avec les responsabilités que cela implique ».