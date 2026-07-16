Angleterre : Thomas Tuchel est devenu la risée du monde entier

Si vous cherchez la définition du courage, inutile de vous tourner vers Thomas Tuchel. C’est un peu de cette façon que l’Angleterre voit la chose ce matin, et même plus largement la presse internationale. Alors que son équipe menait 1-0 face à l’Argentine hier soir, le coach allemand a décidé de fermer boutique à une demi-heure de la fin du match. Son choix de faire entrer Ezri Konsa, Dan Burn et Nico O’Reilly en disaient long sur ses intentions.

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Les Three Lions l’ont finalement payé cher en encaissant deux buts d’Enzo Fernandez (85e, 1-1) puis de Lautaro Martinez (90+2e), rendant ainsi les choix de Tuchel caducs. Sur les plateaux TV anglais, les consultants n’ont pas attendu bien longtemps avant de charger le sélectionneur pour son manque d’audace : «nous avons reculé et les avons laissé venir. Ils se créaient des occasions, et nous avons fini par craquer. Je suis vraiment déçu. (…) Les changements que nous avons effectués ne nous ont pas aidés. Je suis anéanti», a par exemple lancé Wayne Rooney.

«L’une des pires prestations d’un entraîneur en phase finale d’une Coupe du monde»

En Espagne, Marca parle ce matin de "désastre" : «le fiasco de Thomas Tuchel restera gravé dans les mémoires. De la gloire au néant. Après le premier but de Gordon, l’Angleterre s’est essoufflée, Messi a émergé, l’Argentine a pris confiance… et Tuchel a capitulé. Les changements opérés par le coach allemand, alignant même six défenseurs simultanément à un moment donné, ont acculé l’Angleterre. Un désastre». El Periodico parle d’une «humiliation». Même ceux qui ne sont pas conviés y vont de leur charge. Le journal italien Il Mattino écrit : «Tuchel a tout gâché. Ses choix trop frileux ont permis à l’Argentine de prendre confiance et de s’imposer en acculant l’Angleterre dans sa moitié de terrain. L’une des pires prestations d’un entraîneur en phase finale d’une Coupe du monde.»

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Dans son pays d’origine, l’ancien coach parisien n’est pas non plus épargné. Le quotidien allemand Die Welt ajoute : «panique et capitulation. L’équipe de Tuchel a complètement perdu le contrôle du match. Entre le 1-0 et le 1-1, l’Angleterre a eu 12% de possession de balle». Les anciens internationaux allemands semblaient du même avis. «Ils se sont tout simplement barricadés. Juste après le 1-0, Harry Kane a dégagé le ballon depuis son propre point de penalty. Ils se sont repliés beaucoup trop tôt», estimait Hummels. «C’était incroyable, il a manqué d’audace pour prendre une initiative. Il faut avoir confiance en soi pour attaquer», ajoutait Bastian Schweinsteiger sur ARD. Les Anglais défieront la France lors de la petite finale samedi, mais il n’est pas garanti que ce match suscite plus d’enthousiasme outre-Manche, qu’ici…