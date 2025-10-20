Deportivo Alavés : le cas Mariano Diaz commence à poser problème…

C’est un parcours assez singulier que celui qu’a eu Mariano Diaz au cours de sa carrière. Formé au Real Madrid, il a été vendu en 2017 à l’Olympique Lyonnais pour 8 millions d’euros où il aura réalisé le seul exercice plein de sa carrière (21 buts et 6 passes décisives en 48 matches). Une saison folle pour le buteur dominicain qui reviendra au Real Madrid pour 21,5 millions d’euros après un an et récupérera le numéro 7 laissé par Cristiano Ronaldo parti à la Juventus.

La suite après cette publicité

Cependant, sa carrière ne décollera pas. S’il dispose désormais de 3 championnats d’Espagne et de 2 Ligues des Champions dans son palmarès, il a peu joué avec la Casa Blanca et à la fin de son contrat, il est parti libre à Séville où il ne sera resté qu’un an pour 13 matches disputés et zéro but. Resté un an sans jouer, le natif de Premià de Mar s’est entraîné cet été avec le Deportivo Alavés, 15e du dernier exercice de Liga. Intéressant dans ce qu’il avait montré, il avait convaincu les Basques de le faire signer pour deux ans.

La suite après cette publicité

Mariano Diaz a du mal pour le moment

Son coéquipier Jon Guridi avait d’ailleurs loué ses qualités dans un entretien pour Flash Score en début de saison : «je pense que oui. Il a beaucoup de capacités, il l’a déjà montré et je pense qu’il est arrivé dans un bon endroit, avec des gens proches de lui qui peuvent le faire se sentir bien, comme à la maison. Je pense qu’il s’adapte très bien. C’est un très bon garçon, il s’entraîne très bien et je pense qu’en pré-saison, nous avons également vu qu’il a beaucoup de punch. C’est un joueur différent.»

«Techniquement, c’est un attaquant spectaculaire. C’est un joueur différent et il va nous apporter beaucoup. Je suis également heureux qu’il puisse prendre du plaisir à jouer au football. On se rend compte de l’importance de quelque chose quand on manque quelque chose. Mariano a manqué de football pendant un certain temps, mais c’est comme faire du vélo : on ne l’oublie pas. On va essayer de le faire donner le meilleur de lui-même. Il fait tout ce qu’il peut pour y parvenir, et on aura énormément besoin de lui tout au long de la saison», soulignait de son côté le coach Eduardo Coudet.

La suite après cette publicité

Si le début de saison du Deportivo Alavés est plutôt bon avec une dixième place en Liga, Mariano Diaz a du mal à tirer son épingle du jeu. Utilisé à 7 reprises cette saison, il a disputé 222 minutes de jeu et n’a débuté que 2 rencontres. N’arrivant pas à se montrer très impactant, il doit composer également avec la concurrence de Toni Martínez et Lucas Boyé à son poste. Le premier compte déjà deux buts et une offrande quand le second reste sur un but lors du dernier match contre Elche (victoire 3-1). De plus, le buteur de 32 ans fait face à des problèmes d’ordres physiques. Souffrant d’une douleur au nerf sciatique, il avait manqué la dernière rencontre de championnat. Alors que ses concurrents montent en puissance, Mariano Diaz va devoir vite récupérer et se montrer performant pour que le train ne parte pas sans lui.