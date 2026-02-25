Real Madrid : Kylian Mbappé absent contre Benfica

Le doute était total avant l’annonce officielle du groupe du Real Madrid pour affronter Benfica ce mercredi dans le cadre des barrages retour de Ligue des Champions. Touché au genou depuis trois mois, Kylian Mbappé était incertain pour affronter les Benfiquistes. Mettant le club madrilène en état d’alerte après avoir quitté l’entraînement prématurément ce mardi, plusieurs sources affirmaient que Mbappé serait absent face aux Lisboètes.

Finalement, c’est officiel depuis quelques minutes : l’ancien du PSG ne figure pas dans le groupe convoqué par Alvaro Arbeloa pour cette rencontre charnière. Reste à savoir quelle sera la durée de l’absence du Bondynois, qui pousse depuis des mois pour jouer malgré la douleur.

