Jürgen Klopp a dit oui à l’Allemagne !

L’élimination en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026 face au Paraguay a laissé des traces profondes en Allemagne. Battue aux tirs au but après une prestation une nouvelle fois décevante, la Nationalmannschaft a conclu un Mondial vécu comme un nouveau fiasco. Une désillusion de plus pour une sélection qui enchaîne les échecs sur la scène internationale depuis plusieurs années. Très critiqué tout au long de la compétition, Julian Nagelsmann n’a pas résisté à cette nouvelle déconvenue et a présenté sa démission quelques jours après l’élimination.

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La DFB s’est alors immédiatement mise en quête d’un successeur et n’a pas tardé à officialiser des discussions avec Jürgen Klopp. Sur son site officiel, la Fédération allemande avait confirmé que l’ancien entraîneur de Liverpool figurait tout en haut de sa liste. « Concernant la nomination d’un nouvel entraîneur, la direction de la DFB va s’entretenir avec Jürgen Klopp. Ce dernier a déjà fait part de son intérêt pour le poste », expliquait alors l’instance allemande. Malgré son engagement auprès du groupe Red Bull, Klopp n’avait jamais caché son envie d’un jour prendre la tête de la sélection allemande.

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Jürgen Klopp va prendre les rênes de la Mannschaft

Et selon Sky Germany, le dossier a connu une avancée décisive ce dimanche. L’ancien technicien des Reds a trouvé un accord avec la Fédération allemande pour devenir le nouveau sélectionneur de la Nationalmannschaft. Si quelques détails restent encore à régler avec Red Bull, tout indique désormais que Klopp succédera bien à Julian Nagelsmann. Une nomination qui suscite déjà un immense enthousiasme outre-Rhin, tant le charisme et le palmarès du technicien allemand en font l’homme idéal pour relancer une sélection en plein doute.

À 59 ans, Jürgen Klopp va désormais devoir remettre sur pied une Allemagne en perte de vitesse et redonner une identité de jeu à une génération qui n’a jamais réellement confirmé les promesses affichées ces dernières années. Son premier grand objectif sera déjà l’Euro 2028, organisé au Royaume-Uni, où la Nationalmannschaft espère retrouver enfin les sommets. Après avoir marqué l’histoire du Borussia Dortmund puis de Liverpool, Klopp s’apprête à relever un nouveau défi XXL avec l’ambition de ramener l’Allemagne parmi les grandes puissances du football mondial.