Le Real Madrid continue de sécuriser ses cadres. Après Arda Güler et Aurélien Tchouaméni, c’est au tour de Thibaut Courtois de prolonger son aventure dans la capitale espagnole. Selon les informations de Fabrizio Romano, le gardien belge a signé un nouveau contrat qui le lie désormais aux Merengues jusqu’en juin 2028. Initialement engagé jusqu’en 2027, le portier de 34 ans rempile donc pour une saison supplémentaire.

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Arrivé en provenance de Chelsea à l’été 2018, Courtois s’est imposé comme l’un des éléments incontournables du Real Madrid au fil des saisons. Auteur de nombreuses performances décisives, notamment lors des grandes soirées européennes, l’international belge reste une référence à son poste et conserve toute la confiance de sa direction. Avec cette prolongation, le club madrilène sécurise un peu plus son avenir et poursuit sa vague de renouvellements.