Atlético, Chelsea : les détails du prêt de João Félix

La suite après cette publicité

C’était une véritable bombe dans ce mercato hivernal que vient de lancer Chelsea ce lundi soir. Désireux de renforcer son attaque qui est en difficulté en Premier League (12e du championnat sur le nombre de buts inscrits avec seulement 20 réalisations en 17 matches), le club anglais a coché le nom de l’attaquant portugais João Félix (23 ans). Arrivé contre 127,5M€ en 2019 de Benfica, le jeune joueur n’aura pas réellement réussi à remplacer Antoine Griezmann (revenu entre temps ndlr) sur le front de l’attaque. Il compte toutefois une Liga glanée en 2021 ainsi que 34 buts et 18 offrandes en 131 matches. Un bilan mitigé pour l’ancien de Benfica qui pourrait donc filer à l’Anglaise du côté de Chelsea.

Le club londonien opterait pour un prêt payant de 11 millions d’euros sans option d’achat. Et si le dossier semble bien entamé, il manque encore quelques détails. Selon Marca, le club de la capitale espagnole aimerait d’abord prolonger son joueur. Si son contrat est encore long (jusqu’en juin 2026 ndlr), les Colchoneros souhaitent augmenter son bail d’un an jusqu’en juin 2027. Le but serait de réduire l’amortissement annuel de son salaire pour équilibre les comptes du club.

À lire

L’Atlético de Madrid s’est mis d’accord avec un club anglais pour João Felix