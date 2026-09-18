Bayern : Harry Kane a fixé ses conditions pour prolonger

Harry Kane et le Bayern Munich avancent dans les discussions pour prolonger leur collaboration au-delà de juin 2027. Selon Bild, une deuxième série de négociations s’est tenue le week-end dernier, en présence notamment de membres de l’entourage du buteur anglais. Les deux parties envisageraient au minimum deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2029, mais Kane serait également ouvert à un contrat plus long. À 33 ans, l’attaquant souhaite notamment rester au plus haut niveau jusqu’à l’Euro 2028 et garde également dans un coin de sa tête la Coupe du monde 2030.

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Le salaire constituera l’un des principaux points à régler. Kane perçoit actuellement environ 25 millions d’euros par saison et pourrait conserver des émoluments similaires avec une prolongation de deux ans. En revanche, un engagement plus long pourrait s’accompagner d’une baisse de son salaire annuel, tandis que l’intégration d’une clause libératoire est également évoquée. Malgré des intérêts prêtés au Real Madrid, à des clubs anglais ou saoudiens, aucune négociation n’aurait été engagée avec une autre équipe. Arrivé de Tottenham en 2023, Kane totalise 150 buts et 34 passes décisives en 153 rencontres avec le Bayern, dont 61 réalisations la saison dernière. Sa priorité resterait désormais de remporter la Ligue des champions avec le club bavarois.