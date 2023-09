PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le PSG a dominé l’OM à l’issue d’un Classique que les Parisiens ont remporté de la tête et des épaules. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Kylian Mbappé à la demi-heure de jeu. Alors qu’il semblait s’être tourné la cheville tout seul, le Bondynois aurait finalement été touché par un coup porté par Leonardo Balerdi.

C’est ce qu’a affirmé Luis Enrique ce dimanche au micro de Prime Vidéo : «Ce n’est pas un problème très sérieux, mais il y avait de la douleur et c’était difficile pour lui de jouer. C’était plus malin de le sortir du terrain. Mais rien de grave, c’était un coup et finalement ça va bien.» Plus de peur que de mal donc, même si nous devrions avoir plus de nouvelles dans les prochaines heures.