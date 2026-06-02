Trophée des Champions : le stade où se jouera PSG-Lens sera tiré au sort demain

Vainqueur de douze des treize dernières éditions du Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain affrontera le RC Lens pour l’édition 2026. Et ce mardi soir, la LFP nous apprend que le lieu du match (le Parc des Princes ou le stade Bollaert) sera tiré au sort demain, les deux clubs n’ayant pas réussi à s’entendre pour trouver un terrain neutre.

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« En ouverture de la saison 2026/2027, le Trophée des Champions 2026 opposera le Paris Saint-Germain, Champion de France de Ligue 1 McDonald’s, au RC Lens, vainqueur de la Coupe de France - Crédit Agricole. À l’issue du Conseil d’Administration du 3 juin 2026, la LFP procèdera demain à 13h à un tirage au sort pour connaître le club qui recevra la prochaine édition du Trophée des Champions », indique le communiqué.