Lens : Arnaud Kalimuendo explique son choix

Peut-être l'une des découvertes de cette saison de Ligue 1. Arnaud Kalimuendo, jeune attaquant de 18 ans, a effectué ses débuts dans l'élite avec le PSG à l'occasion de la deuxième journée de championnat. Une première qui en appelle d'autres. Et c'est avec cette ambition qu'il a rejoint le RC Lens, sous la forme d'un prêt d'une saison. Celui qui a été sélectionné avec les Espoirs s'est confié au journal L'Équipe pour évoquer son choix de rejoindre le club nordiste.

Et il a avoué avoir été séduit par le style de jeu des pensionnaires de Bollaert : « j’aurais pu rester à Paris, mais j’ai fait ce choix pour le temps de jeu. J’avais d’autres options, en France (Brest) ou à l’étranger. J’ai choisi Lens car leur discours m’a plu, le coach (Franck Haise) me suivait, c’est un club historique. J’ai vu leurs matches, c’est solide et, offensivement, il y a de quoi faire avec Kakuta ou Ganago. C’est une équipe intéressante, j’ai envie d’apporter ma touche ».