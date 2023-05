Affaire Vinicius : la fermeture de la tribune Mario Kempès réduite à trois matches

La suite après cette publicité

De lourdes sanctions avaient été notifiées suite à l’affaire de racisme dont a été victime Vinicius dimanche dernier lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid. Alors que les arbitres qui officiaient à la VAR ont été démis de leurs fonctions, la tribune Mario Kempès avait été fermée pour une durée de 5 matches par la RFEF car des supporters de cette partie du stade Mestalla avaient hurlé des propos racistes à l’encontre du joueur brésilien. Pourtant, d’après des informations de The Athletic, cette sanction envers la tribune a été réduite ce vendredi et est passée de 5 à 3 matches.

De plus, le média nous informe que le club che a même fait appel pour que cette suspension soit définitivement levée en amont de la rencontre cruciale pour le maintien ce dimanche contre l’Espanyol. Actuellement treizième de Liga, Valence n’a toujours pas assuré son maintien, ne comptant que deux points d’avance sur le 18e à deux journées de la fin. Les hommes de Ruben Baraja affrontent l’Espanyol, 19e et avec seulement trois points de retard sur eux dimanche, puis le Bétis la semaine prochaine. Deux rencontres qui se joueront à couteaux tirés…

À lire

Agression et cambriolage au domicile de Justin Kluivert