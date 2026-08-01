La réaction très froide de l’UEFA au retrait du projet de la FIFA

La FIFA a fini par craquer. Face au tollé provoqué par son projet de vendre des parts de la société commerciale qu’elle souhaitait créer à des investisseurs privés, l’instance a accepté de retirer son projet. Gianni Infantino a perdu son pari, et peut-être plus. L’UEFA, l’une des principales opposantes à ce projet a «salué la décision de la FIFA». Elle reste néanmoins sur ses gardes. «L’actuelle direction de la FIFA a non seulement perdu la confiance de l’UEFA, mais aussi celle de nombreux autres membres de la famille du football».

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«Nous ne pouvons pas continuer ainsi avec des manœuvres secrètes menées à un rythme effréné, concoctées par des individus anonymes et dont les avantages pour le jeu sont plus que douteux. Nous devons identifier les responsables et les tenir pour responsables, écrit l’institution avant de s’en prendre directement à Infantino. Il n’a tenu aucune de ces promesses (prononcées lors de sa réélection, NDLR). L’accord douteux, conclu en catimini et opaque, qu’il a tenté d’imposer était tout sauf transparent». Le bras de fer n’est sans doute pas terminé.