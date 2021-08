Le PSG veut en faire voir de toutes les couleurs au Real Madrid

La suite après cette publicité

Tic, tac... Tic, tac... Le chrono défile, et il reste désormais moins de 48 heures au Real Madrid pour conclure l'arrivée de Kylian Mbappé. Si en fin de semaine dernière la presse madrilène était très optimiste et annonçait même un dénouement imminent, tout semble s'être refroidi. Ou du moins, rien n'a vraiment avancé pendant ce week-end, et ce n'est pas le match du PSG face à Reims qui a rassuré les Merengues.

Mais dans les bureaux, Florentino Pérez et ses équipes ne vont rien lâcher et vont tout tenter pour attirer le Français dans leurs rangs cet été, quitte à devoir dépenser un joli montant. Le président du club de la capitale attend toujours un véritable échange avec les patrons de l'écurie de Ligue 1, et une discussion est prévue ce lundi comme l'indique El Chiringuito.

Le PSG pourrait encore faire grimper le prix

Dans l'émission, qui fait partie des principaux relais médiatiques du boss madrilène, on explique que pendant la journée, le Paris Saint-Germain va appeler l'état-major madrilène au téléphone. Un appel pendant lequel les Parisiens devraient communiquer aux Merengues des informations qui ne seront a priori pas positives pour leurs intérêts. Josep Pedrerol, présentateur de l'émission, indique qu'il est très peu probable que les décideurs parisiens indiquent à leurs homologues qu'ils acceptent de lâcher le Bondynois.

Il est également peu probable que les dirigeants du Paris Saint-Germain tentent de lancer des négociations avec les Madrilènes, et il se pourrait même que les premiers cités demandent un prix exorbitant allant de 250 ou 300 millions d'euros juste pour dissuader définitivement le club espagnol. On devrait donc en savoir plus ce soir, mais actuellement, ça sent plutôt mauvais pour le Real Madrid.