PSG : Christophe Dugarry en veut à Christophe Galtier

Éliminé dès les 8es de finale de la Ligue des Champions mercredi soir par le Bayern Munich, le PSG est de nouveau confronté à ses démons. Chaque saison, le même scénario se répète. Les entraîneurs changent, les joueurs aussi mais la vérité du terrain rappelle toujours le club de la capitale à l’ordre. Cette fois, c’est Christophe Galtier qui en prend pour son grade. Le technicien n’a pas trouvé la clé tactique pour retourner la situation et apporte de l’eau au moulin de ses détracteurs. Invité sur RMC au lendemain de ce nouvel échec, Christophe Dugarry a mal pris cette nouvelle déconvenue. Il en veut déjà à "Galette" pour ses propos sur El Chadaille Bitshiabu à la sortie du terrain, où il déplorait le manque d’expérience de son défenseur, mais de ne pas avoir pris les décisions qui s’imposaient. Comme les autres avant lui, il aurait cédé face au contexte du club.

«S’attaquer à un jeune de 17 ans, c’est pas bien. Venir nous dire que tu ne marques pas sur un pressing où Vitinha, certes doit marquer, et dire que ça se joue à ça, ce n’est pas normal. Ton analyse elle est à côté de la plaque. Maintenant, j’ai un message pour Galette. On le connaît, il a du caractère, il n’a pas peur, excuse-moi, il a des "cojones". Prends les choses en main. Ça y est, tu es comme les autres. Tu t’es ridiculisé Galette ! Tu as le potentiel, le pouvoir et la force pour pouvoir dire les choses. Là, tu es éliminé, tu serais sorti grandi. S’il se fait virer par ses prises de position, tant pis pour le PSG, il rebondira. Il va se faire virer, toucher le pactole et c’est réglé. Mais là, ça ne lui correspond pas, il a tout faux. On le connaît, ce n’est pas lui que je vois sur le banc. Il y a un an et demi de ça, je pensais que c’était le meilleur entraîneur français. Il est où le meilleur entraîneur français ? Galette, tu les as les "cojones", vas-y montre leur, tape leur sur les doigts. Ce que je n’aime pas avec Galtier, c’est qu’avec Luis Campos ils se protègent alors que les problèmes sont liés dès le départ à la construction de l’équipe.» Difficile de faire plus déçu que le champion du monde 98.

