L'OM annonce deux arrivées à la formation

Ça bouge au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen vient d'annoncer les arrivées de Jean-Claude Giuntini, Directeur Technique National adjoint de 2017 à 2020 notamment, et Denis Moutier, directeur du Pôle Espoirs d'Aix-en-Provence depuis 2015, aux côtés de Nasser Larguet.

La suite après cette publicité

«Le premier, Jean-Claude Giuntini est nommé responsable du groupe élite et de la formation interne des cadres. Le second, Denis Moutier est nommé responsable de la pré-formation. Ils seront tous les deux sous la responsabilité du directeur du centre de formation de l'OM, Nasser Larguet et prendront leurs fonctions début juillet 2021», explique le communiqué officiel olympien.