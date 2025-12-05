Eric Garcia prolonge jusqu’en 2031 avec le FC Barcelone

Eric Garcia a scellé son avenir au FC Barcelone : le jeune défenseur, âgé de 24 ans, a signé un contrat le liant au club jusqu’en 2031. Après des négociations menées avec succès par Deco et son agent Iván de la Peña, l’accord reflète la confiance totale des dirigeants envers un joueur polyvalent capable d’évoluer en défense centrale, latéral droit ou même milieu défensif, comme l’a encore démontré sa prestation face à l’Atlético de Madrid.

Cette prolongation est désormais officielle. « Le FC Barcelone et son joueur Eric Garcia ont trouvé un accord pour prolonger son contrat de cinq saisons, jusqu’au 30 juin 2031 », confirme le communiqué du club. Le parcours de l’ancien Cityzen est assez remarquable. En effet, après un prêt à Gérone en 2023-2024 pour gagner en temps de jeu, il s’est imposé comme un joueur clé du Barça, contribuant au triplé national et aux demi-finales de C1, tout en s’adaptant à de nouvelles responsabilités cette saison après le départ d’Íñigo Martínez et l’absence de Ronald Araújo. En clair, son aventure en Catalogne a de beaux jours devant elle.