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Ligue 1

OM-PSG : la superbe égalisation d’Angel Gomes

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Marseille 1-2 PSG

Quelques minutes après l’ouverture du score de Ferran Torres, d’un joli coup de casque, l’OM a su réagir. Et ce, avec un superbe but d’Angel Gomes, qui a signé le but du 1-1 peu après la réalisation de l’Espagnol.

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L’Anglais a notamment crocheté Pacho avant de crucifier Safonov. Un sacré but de l’Anglais, même si, dans la foulée, le Paris Saint-Germain a repris l’avantage via Marquinhos, qui a signé le 2-1.

Pub. le - MAJ le
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