OM-PSG : la superbe égalisation d’Angel Gomes

Quelques minutes après l’ouverture du score de Ferran Torres, d’un joli coup de casque, l’OM a su réagir. Et ce, avec un superbe but d’Angel Gomes, qui a signé le but du 1-1 peu après la réalisation de l’Espagnol.

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Pacho est éliminé par ce magnifique crochet d’Angel Gomes qui égalise pour l’OM !#LeClassique #OMPSG pic.twitter.com/PUgtd5h5Uy — L1+ (@ligue1plus) September 20, 2026

L’Anglais a notamment crocheté Pacho avant de crucifier Safonov. Un sacré but de l’Anglais, même si, dans la foulée, le Paris Saint-Germain a repris l’avantage via Marquinhos, qui a signé le 2-1.