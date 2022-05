Porté par Christopher Nkunku, Leipzig remporte la Coupe d'Allemagne contre Fribourg

Ce samedi se tenait la 79e finale de la Coupe d'Allemagne avec un choc entre Fribourg et le RB Leipzig. Une affiche inédite puisque les hommes de Christian Streich disputaient leur première finale dans la compétition. De son côté, le RB Leipzig voulait décrocher le Graal après ses échecs en 2019 et 2021. La rencontre débutait fort et dés les premières minutes, Maximilian Eggestein faisait chavirer l'Olympiastadion (1-0, 19e). Surpris malgré son statut de favori, le RB Leipzig tentait de réagir mais ne trouvait pas la faille.

Au retour des vestiaires, la situation s'empirait même pour les Saxons avec l'expulsion de Marcel Halstenberg (57e). Réduit à dix, Leipzig semblait se diriger vers un revers mais Christopher Nkunku comme souvent sortait le costume de sauveur (1-1, 76e). Avec son 35e but de la saison, il emmenait son équipe en prolongations. Ne se départageant pas, les deux formations ont finalement eu besoin des tirs au but. A noter que Kevin Kampl qui n'était pas sur le terrain a été exclu (119e). A ce petit jeu-là, c'est Leipzig qui a été meilleur et s'impose 4-2.