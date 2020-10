Edinson Cavani raconte son étrange mercato

La suite après cette publicité

«Manchester United est un des plus grands clubs du monde, c'est un honneur d'être ici. Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner et je suis prêt à représenter ce club incroyable. J'ai hâte de continuer à écrire ma petite histoire dans le livre du football et mon objectif doit rester le même, comme toujours - le travail, le travail, le travail. J'ai eu une conversation avec le coach et cela a accru mon désir de porter ce beau maillot». Il y a quelques heures, Edinson Cavani (33 ans) réagissait ainsi à sa signature à Manchester United, pour un an plus une année supplémentaire en option.

Des premiers mots de circonstances aux médias officiels des Red Devils. Quelques heures plus tard, au micro d'un média uruguayen 2 de Punta et Marco Vitette, le natif de Salto s'est confié plus en profondeur sur son marché des transferts assez étrange et long à se dessiner. «Sincèrement, c’est une période normale. Normal d’être impatient de reprendre, de jouer. Parfois, certaines choses ne se font pas, c’est comme ça, c'est le destin. Tout vient à point à qui sait attendre. Il y a eu beaucoup d’incertitudes. Les jours passent, les gens t’appellent pour savoir où tu vas jouer, mais on a bien géré la situation. Je suis content de ma décision et pressé de mettre le maillot de Manchester», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

«Ça m’a fait mal, c’est vrai...»

«On a fait quelque chose d’important. Le football est un milieu compliqué, où certaines choses paraissent normales alors qu’elles ne le sont pas. Je sais que beaucoup de choses se sont dites. Mais ce n’est pas mon style de parler. Je partage simplement des choses sur mes réseaux. Je savais que beaucoup de choses se disaient, que beaucoup de gens parlaient derrière des micros, des caméras, parce qu’on leur demandait leur avis. Ça m’a fait mal, c’est vrai... Mais parler et donner son opinion sans savoir… Je suis heureux d’être ici», a-t-il lâché, évoquant les nombreuses rumeurs l'ayant concerné ces derniers mois.

«Ce n’est pas nouveau, je l’ai dit. Quand l’heure du mercato arrive, on me vend à toutes les équipes. Avec les réseaux, tout va plus vite. J’étais libre et voilà, c’est normal qu’il y ait des contacts, c’est une situation normale. Il existe plusieurs choses. Ma décision a toujours été de jouer au football et de rester en Europe. C’était clair. Mais par respect, on pêche parfois, on répond, par cordialité, pour remercier, rien d’autre (par rapport aux clubs sud-américains s'étant renseignés). Et ça se termine parfois en rumeurs», a-t-il indiqué, confirmant par exemple des contacts avec Juan Roman Riquelme, directeur sportif de Boca Juniors.

«Oui. Roman Riquelme m’a écrit. Avec beaucoup de respect. Nous avons un peu parlé, parce que j’ai beaucoup d’estime pour lui, pour toute sa carrière. On a parlé de manière très saine. Ça te rend heureux», a-t-il avoué, évoquant ensuite ses adieux au Paris SG, publiés officiellement ce lundi. «Un amour et une affection sincère réciproque, avec le temps, à base de travail de sacrifices, de résultats. J’ai vu ça grandir, eux aussi. C’est le plus beau souvenir que tu peux garder. C’est beau parce que c’est la trace que l’on peut laisser», a-t-il confié. Et si son marché a semblé long voire illisible, c'est aussi parce qu'il a été marqué par la pandémie de Covid-19.

Le Covid et les retrouvailles avec Paris

«J’ai toujours rêvé d’avoir mon petit morceau de terre avec des choses à faire. J’ai pu faire des choses différentes où je me sens vraiment chez moi, à Salto. J’ai passé des mois très beaux, malgré la pandémie qui circulait dans le monde. À un moment, j’ai pensé à ça, rester près de chez moi. J’aime le football, c’est ma passion, mais la santé de la famille est le plus important. C’est normal de se sentir en sécurité, plus tranquille, quand tu es chez toi avec les tiens. J'ai réfléchi», a-t-il raconté, révélant avoir contracté le coronavirus lors de son passage à Ibiza, en Espagne, aux côtés de ses anciens partenaires du Paris SG.

«J’ai été testé positif au Covid avec ma compagne. C’est resté entre nous. Nous nous sommes enfermés à la maison, plus que ne l’exigent les protocoles, jusqu’à ce que tout passe. Il n’y avait pas de raison de le dire. À notre retour d’Espagne, nous avons eu des symptômes, nous avons fait des tests et nous étions positifs. Maintenant, c’est passé», a-t-il révélé, abordant ses futures retrouvailles avec le PSG. «Le 20, j’espère être à Paris. Ce sont les choses du football. Quand je suis venu de Naples, j’ai joué contre Naples. Maintenant, je vais jouer contre Paris. C’est le football. Pour moi, c’est une joie. On verra ce qui va se passer», a-t-il conclu. Un nouveau signe du destin.