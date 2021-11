La suite après cette publicité

Arrivé à Troyes cet été, Adil Rami a retrouvé l'OM et l'Orange Vélodrome ce dimanche soir (défaite 0-1 de l'ESTAC). Il a toujours clamé son amour du club et sa haine de son ex-président, Jacques-Henri Eyraud. Forcément, le défenseur est venu en zone mixte. Il nous a habitués à faire beaucoup de blagues et il a une nouvelle fois été hilarant.