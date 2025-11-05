Menu Rechercher
OM-Atalanta : Juric met les choses au clair après son embrouille avec Lookman

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ademola Lookman @Maxppp

Ce mercredi, l’OM s’est incliné en Ligue des Champions face à l’Atalanta (0-1). Le club italien a réussi à faire la différence dans les derniers instants de la rencontre grâce à Samardzic. Un peu plus tôt, Lookman pensait avoir ouvert le score, mais son but avait été annulé pour un hors-jeu de Krstovic, assez surprenant. Dans la foulée, le coach Juric avait décidé de sortir l’attaquant nigérian. Mécontent, ce dernier avait exprimé sa frustration, et les deux hommes ont failli en venir aux mains. Interrogé sur cet épisode, Juric a tenu à calmer les choses.

«C’est la même chose que tous les dimanches. Les joueurs refusent de sortir, il y a quelques réactions indisciplinées, mais ça s’arrête là et se règle dans les vestiaires. Nous avons tous vécu ce genre de situations. Ces choses arrivent sous le coup de l’émotion, mais l’important, c’est l’équipe et les supporters. Pour le bien de l’équipe, il faut se comporter correctement et donner le meilleur de soi-même. Pour moi, tout va bien, le plus important, c’est l’Atalanta. Nous devons nous concentrer pour aller chercher la victoire à Sassuolo.»

Pub. le - MAJ le
