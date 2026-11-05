Manchester City : Erling Haaland pousse un coup de gueule

Erling Haaland a encore sauvé Manchester City, mais l’attaquant norvégien n’était pas totalement satisfait après la victoire des Citizens sur la pelouse du RB Leipzig (3-2), mercredi soir en Ligue des champions. Auteur du but décisif à la 78e minute, sur un centre d’Elliot Anderson, le buteur a permis à son équipe de renouer avec le succès après sa défaite contre Brighton le week-end dernier. Pourtant, au micro de Sky Sports, Haaland a surtout pointé du doigt le manque de maîtrise de Manchester City, qui a laissé revenir Leipzig à deux reprises. « Je ne sais pas combien de ballons j’ai touchés aujourd’hui, pas énormément, mais le plus important, c’est d’avoir réussi à aider l’équipe à gagner. Je pense que nous devons élever notre niveau », a-t-il déclaré. L’ancien joueur du Borussia Dortmund a notamment regretté l’incapacité des siens à faire le break lorsqu’ils menaient au score. « Quand nous menions 1-0, je pense que nous aurions dû continuer à attaquer, aller chercher le deuxième but, puis le troisième. C’est ce que nous devons faire. Nous devons travailler là-dessus », a-t-il insisté.

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Il faut dire que Manchester City s’est fait plusieurs frayeurs dans cette rencontre. Après avoir ouvert le score grâce à un but contre son camp de Castello Lukeba, les Anglais ont été rejoints au retour des vestiaires sur une réalisation de Ridle Baku, qui a profité d’une erreur de placement de Gianluigi Donnarumma. Enzo Fernandez a ensuite redonné l’avantage aux Citizens de la tête, avant qu’Antonio Nusa n’égalise trois minutes plus tard. C’est finalement Haaland, jusque-là très discret, qui a fait basculer la rencontre en inscrivant son 13e but en neuf matchs face à Leipzig, son adversaire favori en carrière. Malgré une fin de match agitée, marquée notamment par des frappes sur les montants de David Raum et Rayan Cherki, City a conservé son avantage. Les hommes de Maresca remontent ainsi à la septième place du classement de la phase de ligue, mais leur attaquant vedette attend désormais davantage de maîtrise collective lors des prochaines rencontres.