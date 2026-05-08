Les joueurs de l’OM ont tout retourné à la Commanderie !

Depuis plusieurs mois, l’OM est en chute libre. Septième de Ligue 1 à deux journées du terme, le club phocéen a voulu couper court à la spirale en imposant à son groupe quatre jours de mise au vert à la Commanderie. L’idée était de resserrer les liens, de remettre tout le monde dans le même sens pour travailler. Une décision loin d’être anodine et qui intervenait après des semaines de turbulences qui dépassent largement le simple plan sportif. Entre le faux-départ de Mehdi Benatia en février, la démission de Roberto De Zerbi et l’éviction de Pablo Longoria, l’OM connaît un début d’année agité.

La suite après cette publicité

Habib Beye, qui a pris les rênes dans ce contexte de crise institutionnelle ouverte, peine à convaincre un vestiaire déjà fragilisé et une direction en pleine reconstruction. La série de résultats récente est parlante. Battus lors de quatre de leurs six derniers matches de Ligue 1, les Marseillais ne joueront pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Et la claque reçue à la Beaujoire avec trois buts encaissés en huit minutes, entre la 50e et la 58e minute, face à une équipe de Nantes qui jouait sa survie, a été l’ultime coup de massue pour les Phocéens samedi dernier.

La suite après cette publicité

Les joueurs de l’OM ont retourné leurs chambres

C’est dans ce contexte que la décision de regrouper le groupe quatre jours à la Commanderie avait été prise pour cette semaine. Jeudi soir, dernier soir du stage, plusieurs joueurs ont visiblement décidé que la tension accumulée méritait une autre forme d’exutoire. Selon nos informations, les joueurs en ont profité pour organiser une fête improvisée à la Commanderie. Résultat : lits déplacés, chambres mises sens dessus dessous, extincteur complètement vidé dans la chambre d’un dirigeant. Les dégâts constatés ont visiblement dépassé ce que certains protagonistes étaient prêts à tolérer.

D’après nos indiscrétions, la scène a choqué et surpris plusieurs membres du staff présents. L’ambiance était décrite par des témoins internes comme proche d’une "colonie de vacances". Une formule qui en dit long sur l’état d’esprit d’un groupe censé préparer des échéances décisives afin de se réconcilier avec un public de plus en plus hostile. Avant un déplacement au Havre ce dimanche (21h), les joueurs de l’OM sont retournés chez eux ce vendredi après cette folle soirée. Difficile de sentir un groupe concerné après tous ces événements…