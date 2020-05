CdM 2006 : Coupet charge Domenech pour sa gestion du cas Barthez

Grégory Coupet était l'invité de Team Duga, ce mercredi sur RMC. L'ex-international français (36 sélections), désormais entraîneur des gardiens de l'OL, a profité de cette intervention pour blâmer l'attitude de Raymond Domenech lors de préparation du Mondial 2006, qui s'est tenue à Tignes. En concurrence avec Fabien Barthez pour le poste de titulaire, Grégory Coupet et son homologue n'ont pas été logés à la même enseigne par le sélectionneur. L'invité a regretté les largesses que Domenech laissait au champion du monde 98.

« On a une montée en altitude. On dort là-haut, on part en cordée à cinq-six heures du matin. J'apprends au bout de peu de temps que Fabien a un problème au mollet. Intérieurement, je me dis que la bonne étoile va peut-être pouvoir jouer. Puis quand on redescend au refuge, où nos femmes devaient nous rejoindre, j'apprends que Fabien est en bas avec sa femme et qu'il n'a pas l'air d'être blessé du tout. Voilà, ce sont des choses comme ça », regrette l'ancien gardien de l'OL. Pris d'une colère en partie à cause de cet épisode, il décide alors d'aller obtenir des explications dans la chambre de Raymond Domenech et fait face à une nouvelle incompréhension. « Je lui demande qui est le meilleur entre nous trois (les gardiens), il finit par me dire "c'est toi". » Au final, Grégory Coupet aura passé toute la Coupe du Monde sur le banc.