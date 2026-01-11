FC Barcelone – Real Madrid : les compositions officielles

À qui la Supercoupe d’Espagne cette saison ? Un an après la gifle infligée par le Barça à son rival madrilène (5-2), les 2 équipes se retrouvent dans ce même stade Roi-Abdallah de Djeddah (Arabie saoudite) dès 20 heures. Les Catalans visent un 16e trophée dans l’épreuve, eux qui détiennent le record, tandis que le Real peut revenir à une longueur avec un 14e titre.

Après sa démonstration face à Bilbao mercredi (5-0), le Barça se présente dans un XI avec 2 changements sur le front offensif : Lamine Yamal vient remplacer Roony Bardghji sur l’aile droite, buteur et double passeur contre les Basques mais logiquement relayé par la pépite catalane, ménagée en demi et entrée une vingtaine de minutes. Robert Lewandowski relaiera lui Ferran Torres en pointe du 4-2-3-1.

Chez les Madrilènes, l’interrogation portait sur la titularisation ou non de Kylian Mbappé, annoncé blessé une bonne partie du mois de janvier mais sorti du chapeau par son club de façon inattendue ces derniers jours. Le capitaine de l’équipe de France débute finalement sur le banc et Xabi Alonso reconduit quasiment à l’identique le 4-4-2 qui a vaincu l’Atlético jeudi (2-1), avec Gonzalo Garcia en pointe et où Dean Huijsen est le seul nouveau : il remplace Antonio Rüdiger en charnière centrale.

Les compositions officielles :

FC Barcelone (4-2-3-1) : J. Garcia – Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Pedri, De Jong (cap.) – Yamal, Lopez, Raphinha – Lewandowski.

Real Madrid (4-4-2) : Courtois – Valverde (cap.), Asencio, Huijsen, Carreras – Rodrygo, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham – G. Garcia, Vinicius.