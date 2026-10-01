Affaire Negreira : l’UEFA annonce avoir reçu des documents envoyés par le Real Madrid

L’UEFA veut mettre la lumière sur l’affaire Negreira. En effet, l’instance européenne vient d’annoncer, ce jeudi, avoir reçu de nombreux documents de la part du Real Madrid, liés à l’affaire impliquant le FC Barcelone et José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA) en Espagne. « L’UEFA peut confirmer avoir reçu du Real Madrid CF un nombre important de documents liés à l’enquête en cours sur le FC Barcelone dans l’affaire impliquant José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres de la Fédération royale espagnole de football (l’affaire dite « Negreira ») », indique l’organisme responsable du football européen, dans un communiqué relayé par le média AS.

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« Les inspecteurs de l’éthique et de la discipline de l’UEFA ont également reçu ces derniers documents, qu’ils examineront dans le cadre de leur enquête en cours sur cette affaire. » Toujours d’après le quotidien ibérique, le Real Madrid a envoyé plus de 50 000 pages à l’UEFA et à son président Aleksander Čeferin. Pour rappel, le Barça est soupçonné d’avoir réalisé des versements d’un montant total d’environ 7,3 à 7,5 millions d’euros entre 2001 et 2018 à des sociétés appartenant à Negreira. Dans un communiqué, le Real Madrid confirme avoir envoyé ces documents à l’UEFA, « concernant des faits d’une gravité extraordinaire, qui affectent directement l’intégrité de la compétition et la confiance dans le système d’arbitrage ». Le club merengue indique également qu’il continuera « de collaborer activement avec l’UEFA », alors qu’il lutte depuis plusieurs années afin que le FC Barcelone soit officiellement reconnu coupable. Le Real Madrid souhaite notamment voir la formation blaugrana être déchue de tous les titres remportés pendant cette période.