OM : Jacques-Henri Eyraud reconnaît des maladresses

La suite après cette publicité

Jacques-Henri Eyraud s'est déjà exprimé hier soir après les incidents survenus à la Commanderie. Sonné et choqué par ces événements passés quelques heures plutôt, le président délégué de l'OM avait fustigé le comportement des supporters fauteurs de trouble. Ce matin, il était au micro de Téléfoot ce dimanche matin pour s'exprimer à nouveau. Il a de nouveau accusé des fans de s'en être pris à la direction.«C’est inacceptable. Ça doit être un sanctuaire, c’est la maison des joueurs. On est tous sous le choc. On combattra avec les moyens de droit qui sont dans nos mains pour faire en sorte que ceux qui ont commis ces actes soient poursuivis et punis.»

Le patron du club, qui est le premier visé par les supporters, a aussi reconnu quelques torts, comme le fait de ne pas toujours s'y prendre de la meilleure des manières dans ses déclarations et ses intentions. «J’ai peut-être commis des maladresses, mais elles ne sauraient justifier le déferlement de violence qu’on a connu hier. Frank McCourt et moi sommes là pour bâtir un projet à long terme. On est unis pour terminer cette saison au mieux et le plus haut possible dans cette Ligue 1. J’espère que de cette crise naîtra un collectif plus fort, plus soudé.»