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Jacques Ekomié quitte Angers pour Wrexham contre 10M€

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ekomié @Maxppp

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Jacques Ekomié (23 ans) reste sur deux bonnes saisons avec Angers. Lors du dernier exercice, il avait notamment disputé 32 matches de Ligue 1 et s’est montré performant avec les Angevins. Des prestations qui ont séduit du côté de l’Angleterre et plus notamment du Pays de Galles.

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Club de Championship qui joue la montée, Wrexham a décidé de débourser un joli billet pour s’offrir le latéral gauche. Ainsi, les Gallois ont payé 10 millions d’euros. «le Club remercie Jacques pour son investissement sous le maillot Noir&Blanc et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire dans le communiqué des Angevins.

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