Jacques Ekomié quitte Angers pour Wrexham contre 10M€
Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Jacques Ekomié (23 ans) reste sur deux bonnes saisons avec Angers. Lors du dernier exercice, il avait notamment disputé 32 matches de Ligue 1 et s’est montré performant avec les Angevins. Des prestations qui ont séduit du côté de l’Angleterre et plus notamment du Pays de Galles.
Angers SCO annonce le transfert définitif de Jacques Ekomié à @Wrexham_AFC, club évoluant en Championship 🏴— Angers SCO (@AngersSCO) August 27, 2026
Le Club remercie Jacques pour son investissement sous le maillot Noir&Blanc et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ! 🤝
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Club de Championship qui joue la montée, Wrexham a décidé de débourser un joli billet pour s’offrir le latéral gauche. Ainsi, les Gallois ont payé 10 millions d’euros. «le Club remercie Jacques pour son investissement sous le maillot Noir&Blanc et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire dans le communiqué des Angevins.
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