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Ligue 1

OL : le transfert de Nicolas Tagliafico à l’Atlético tombe à l’eau

Par Max Franco Sanchez
Nicolás Tagliafico @Maxppp

D’abord convoité par la Juventus, puis par l’Atlético de Madrid, Nicolas Tagliafico devrait sauf surprise rester à l’Olympique Lyonnais. Effectivement, le latéral gauche argentin ne devrait finalement pas rejoindre les Colchoneros, comme l’indique le journaliste espagnol Rubén Uría.

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Et pour cause, l’Atlético de Madrid, malgré un accord avec le joueur, n’a pas réussi à conclure l’opération à temps, pas aidé par les contraintes du fair-play financier de la Liga. Jonathan David sera donc la dernière arrivée de l’été chez les Colchoneros, alors que Tagliafico va vraisemblablement rester pour sa dernière année de contrat.

Pub. le - MAJ le
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