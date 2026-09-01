OL : le transfert de Nicolas Tagliafico à l’Atlético tombe à l’eau

D’abord convoité par la Juventus, puis par l’Atlético de Madrid, Nicolas Tagliafico devrait sauf surprise rester à l’Olympique Lyonnais. Effectivement, le latéral gauche argentin ne devrait finalement pas rejoindre les Colchoneros, comme l’indique le journaliste espagnol Rubén Uría.

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Et pour cause, l’Atlético de Madrid, malgré un accord avec le joueur, n’a pas réussi à conclure l’opération à temps, pas aidé par les contraintes du fair-play financier de la Liga. Jonathan David sera donc la dernière arrivée de l’été chez les Colchoneros, alors que Tagliafico va vraisemblablement rester pour sa dernière année de contrat.