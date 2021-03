L’OL prolonge son partenariat avec le Fédération de Football d'Hô Chi Minh-Ville

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce mardi la prolongation de son partenariat avec la Fédération de Football d'Hô Chi Minh-Ville (Vietnam). Une prolongation de trois années supplémentaires jusqu’en 2023 pour ce projet qui avait début, il y a plus de cinq ans maintenant.

La suite après cette publicité

L’OL va continuer de collaborer avec la Fédération d'Hô Chi Minh-Ville. Les deux parties s’étaient mises d’accord sur un partenariat qui permettait à Lyon de participer à la formation et au partage de compétences. Le club de Jean-Michel Aulas avait pour projet de développer un programme d’élite, afin de former les prochaines générations de joueurs professionnels au Vietnam. « Au-delà de l'ambition football, l'objectif de cette académie qui regroupe aujourd'hui 80 jeunes talents locaux, repose sur un triple projet, sportif, scolaire et citoyen, avec une méthodologie inspirée de l'ADN d'OL Academy. » peut-on lire dans le communiqué.