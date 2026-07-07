Liam Rosenior est le nouveau coach du Paris FC !

Le Paris FC touche enfin au but. Malgré une remarquable opération maintien conclue à une belle onzième place pour la première saison du club en Ligue 1, l’aventure d’Antoine Kombouaré sur le banc du club francilien va bel et bien prendre fin. Faute d’accord pour une prolongation dans la capitale française, l’ancien coach du FC Nantes va quitter le navire. Face à cette situation, le Paris FC avait avancé sur une autre piste : Liam Rosenior.

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Comme nous l’avions évoqué, l’Anglais Liam Rosenior figurait notamment dans la short-list parisienne pour prendre la suite, alors que des noms comme Walid Regragui, Bruno Genesio ou Habib Beye avaient été évoqués. Ces dernières heures, nous vous indiquions que le technicien de 41 ans avait même donné son accord pour rejoindre le PFC. Libre de tout contrat après une expérience expéditive et compliquée de seulement 104 jours à la tête de Chelsea, l’entraîneur anglais conservait une très belle cote dans l’Hexagone suite à son passage particulièrement abouti sur le banc du RC Strasbourg.

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Rosenior fait son retour en L1 !

Selon nos informations, un accord total a maintenant été trouvé avec Liam Rosenior. Les dirigeants franciliens ont convaincu le technicien anglais, qui s’est montré séduit par le projet parisien et va donc succéder à Antoine Kombouaré. Pour finaliser l’opération, le Paris FC a, de son côté, réalisé de gros efforts financiers et s’est entendu avec Chelsea pour libérer l’intéressé de son contrat avec les Blues.

𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗥𝗼𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗻𝗼𝗺𝗺𝗲́ 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹



Le Paris FC a le plaisir d'annoncer la nomination de Liam Rosenior au poste d'entraîneur principal de l'équipe masculine.



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Bienvenue à Paris, Liam ! 🔵 pic.twitter.com/QgfA7oam48 — Paris FC (@ParisFC) July 7, 2026

Bien décidé à faire du Paris FC une place forte du football français, Rosenior devrait, lui, être accompagné d’un staff étoffé afin de lancer son projet dans les meilleures conditions dès son arrivée et prendre la suite du projet francilien. «Le Paris FC est heureux d’annoncer la nomination de Liam Rosenior au poste d’entraîneur de son équipe première masculine. L’entraîneur anglais s’est engagé avec le club jusqu’en juin 2028 et prendra ses fonctions le jeudi 9 juillet, à l’occasion de la reprise de l’entraînement collectif», indique le club parisien. Une nouvelle ère débute au Paris FC, qui va désormais se concentrer sur le mercato estival où une enveloppe de 50 millions d’euros pourrait permettre d’attirer quatre à cinq recrues et ainsi viser une place européenne la saison prochaine.