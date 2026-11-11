Real Madrid : Courtois défend Xabi Alonso et dévoile les différences avec José Mourinho

Thibaut Courtois garde un excellent souvenir de Xabi Alonso. Dans un entretien accordé à Sky Sports, le gardien du Real Madrid est revenu sur le passage du technicien espagnol sur le banc madrilène, tout en évoquant le retour de José Mourinho. « Je l’adorais, j’aimais sa façon de travailler. C’est un grand entraîneur et, si on lui donne du temps, il réussira », a confié le portier belge au sujet de Xabi Alonso. Une prise de position forte alors que l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen avait traversé une période compliquée à Madrid. « Quand les résultats sont mauvais, il est toujours facile de pointer du doigt l’entraîneur. Dans certains cas, la dynamique n’était pas bonne, mais avec d’autres joueurs, elle l’était », a-t-il ajouté. Désormais dirigé par José Mourinho, qu’il avait déjà côtoyé à Chelsea, Courtois se réjouit également de retrouver le technicien portugais. « J’étais très heureux de son retour. Il nous dit lui-même qu’il a mûri, qu’avec l’expérience, il est plus calme. À Chelsea, il était plus dur dans le vestiaire, mais il garde la même personnalité. Il impose sa présence dès qu’il entre dans une pièce. Nous avions besoin de quelqu’un comme ça », a expliqué le Belge, qui a aussi raconté avoir laissé sans réponse pendant deux semaines un message de Mourinho, simplement parce qu’il ne l’avait pas vu.

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Le gardien madrilène a par ailleurs profité de cet entretien pour saluer les performances de Jude Bellingham, qu’il considère comme un élément essentiel du Real Madrid. « C’est une personne formidable, un bon ami et un grand footballeur. C’est un joueur incroyable », a-t-il déclaré. Après une saison précédente compliquée collectivement, Courtois estime que l’international anglais a retrouvé son meilleur niveau, aussi bien dans l’utilisation du ballon que dans son investissement défensif. « J’espère qu’il finira par remporter beaucoup de titres », a-t-il ajouté. Enfin, le portier de 34 ans a expliqué sa décision de ne pas participer à cette édition de la Ligue des nations avec la Belgique. Après avoir envisagé de mettre un terme à sa carrière internationale à l’issue de la Coupe du monde, il a finalement choisi de poursuivre l’aventure avec les Diables Rouges, tout en s’accordant une pause. « J’ai décidé de ne pas participer à la Ligue des nations parce que c’est trop pour les joueurs. Il y a trop de matchs », a-t-il justifié, rappelant qu’après une année marquée par les blessures, il avait besoin de repos et d’une saison moins éprouvante.