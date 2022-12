OM : Dimitri Payet encense Boubacar Kamara

Dans un entretien paru dans les colonnes de La Provence, Dimitri Payet s’est livré sur de nombreux points quant à sa carrière et à ceux qui l’ont entouré depuis plusieurs saisons. Questionné sur l’identité du meilleur joueur avec lequel il ait évolué, le Réunionnais n’a pas hésité à citer son ancien coéquipier Boubacar Kamara, depuis parti du côté d’Aston Villa.

La suite après cette publicité

« Dans chaque équipe, il y a un joueur qui fait gagner les matches. Un jour, j’ai dit à Pablo que ce n’était pas moi ce mec-là, mais que c’était "Bouba". S’il n’était pas là, je n’existais pas. Il était derrière moi, il rattrapait mes conneries, il me donnait les ballons. Il a été un métronome incroyable. Il a sans cesse progressé. Il est arrivé à un niveau où il méritait l’équipe de France, et c’est pour cela qu’il y a été. C’est lui qui m’a le plus impressionné », a-t-il ainsi décrit le jeune milieu de terrain de 23 ans.

À lire

Ça avance enfin entre l’OM et Flamengo pour Gerson