Amical : l’Italie domine la Grèce à dix contre onze

Ce dimanche soir, la Grèce et l’Italie s’affrontaient lors d’un match amical au Pankritio Stadium. Si les deux équipes n’étaient pas qualifiées pour la Coupe du Monde, l’objectif était tout de même de garder du rythme lors de cette trêve internationale. La Squadra Azzurra, emmenée par Silvio Baldini, entraîneur intérimaire, alignait notamment des jeunes face aux Grecs.

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Malgré cela, la sélection italienne entamait parfaitement sa rencontre. Après un centre, Pio Esposito ouvrait le score (18e, 0-1). Le buteur se présentait à nouveau face au portier adverse avant la pause, mais celui-ci manquait le cadre. L’intensité manquait clairement, et l’Italie commençait à s’agacer. Lors du dernier quart d’heure, les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma étaient même réduits à dix avec l’expulsion de Luca Reggiani. Timides, les locaux n’ont pas su faire la différence pour égaliser.