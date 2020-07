PSG-OL : les compositions sont là !

25 ans après, le PSG peut boucler la boucle. Sacré le 3 mai 1995 face au SC Bastia (2-0), lors de la première finale de la compétition, grâce à des buts d’Alain Roche et de Raí, le PSG peut glaner ce soir la 9e Coupe de la Ligue de son histoire face à l'Olympique Lyonnais. Une manière d'encore un peu plus poser sa griffe sur ce trophée, alors que la formation francilienne est déjà la plus titrée. Côté Lyonnais, par contre, les finales de Coupe de la Ligue tournent souvent mal. Cinq fois sur la dernière marche, les Gones ont trébuché à quatre reprises (1996, 2007, 2012, 2014), pour une seule victoire en 2001 face à l’AS Monaco (2-1 a.p.). Cette finale sera, aussi, une manière de se préparer à l'Europe d'un côté comme de l'autre. Quand Lyon ira défier la Juventus Turin le 7 août en huitième de finale retour de Ligue des Champions, le PSG sera opposé à l'Atalanta Bergame le 12 en quart.

Pour cette finale, Thomas Tuchel doit cependant composer avec de nombreux absents. Le tacticien allemand opte donc pour un 4-3-3, avec Mitchel Bakker à gauche, une charnière centrale Presnel Kimpembe-Thiago Silva et Layvin Kurzawa à droite, devant Keylor Navas. Au milieu, Marquinhos est associé à Marco Verratti et Idrissa Gueye, alors que l'attaque sera menée par le trio Mauro Icardi-Neymar-Angel Di Maria. Rudi Garcia reconduit, lui, le système avec une défense à trois travaillé pendant les amicaux. Anthony Lopes prend la place de Ciprian Tatarusanu dans les buts (ce dernier étant touché au dos), derrière un trident Marçal-Marcelo-Jason Denayer. Maxwel Cornet et Léo Dubois sont les pistons qui entourent la triplette du milieu Bruno Guimarães-Aouar-Caqueret. Devant, Moussa Dembélé et Memphis Depay tenteront de porter le danger dans le camp parisien.

Suivez la rencontre en direct commenté

Les compositions des équipes :

Paris Saint-Germain : Navas - Bakker, Kimpembe, Silva, Kurzawa - Marquinhos, Verratti, Gueye - Di Maria, Icardi, Neymar.

Olympique Lyonnais : Lopes - Marçal, Marcelo, Denayer - Cornet, Guimarães, Aouar, Caqueret, Dubois - Dembélé, Memphis.