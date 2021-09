Angers : Angelo Fulgini revient sur son non-transfert

Annoncé avec insistance sur le départ lors de ce mercato estival, Angelo Fulgini est finalement bel et bien resté à Angers. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Angevins, le milieu de terrain âgé de 25 ans disposait d'un bon de sortie à 15 millions d'euros mais aucune offre n'a finalement convaincu les dirigeants du SCO, y compris celle du PSV Eindhoven estimée aux alentours de 8 millions d'euros. Dès lors, le joueur franco-ivoirien s'apprête donc à poursuivre un début de saison étonnant avec une équipe angevine pointant à la 2ème place de Ligue 1 avant d'affronter Brest ce dimanche. Un non-transfert que le principal intéressé semble avoir pris avec philosophie, à en croire ses propos relayés par L'Equipe.

«Comme je l'avais dit, si mon départ pouvait aider le club, que tout le monde était content, ça aurait été magnifique. Ça n'a pas été le cas mais je n'ai aucune amertume. Personne ne m'a bloqué. Aujourd'hui, je suis content d'être ici et je vais montrer que l'histoire de ce mercato est finie. (...) J'étais devant ma télé, j'attendais les nouvelles. Quand on m'a dit que je restais, je n'étais pas en train de tout péter chez moi. Il y a pire dans la vie ! On se remet au travail. On n'a pas le temps d'être déçu. On a une saison à faire. On a fait un bon début de saison, il faut continuer comme ça. Je connais tout le monde ici, je sais qu'on va faire de belles choses. (...) On verra bien ce qui se passera au mercato d'hiver. Je ne pars pas dans l'optique de me dire qu'il faut que je parte cet hiver. Je vais jouer mon football normalement, en essayant d'aider l'équipe.»