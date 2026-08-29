L’ancien Parisien Axel Tape va être prêté en Liga

Apparu à deux reprises en L1 avec le PSG lors de la saison 2024/2025, Axel Tape avait fait le choix de rejoindre le Bayer Leverkusen l’été suivant. Le joueur de 19 ans n’y a joué que 6 rencontres de Bundesliga la saison dernière, et il devrait s’offrir un nouveau défi pour l’année à venir.

La suite après cette publicité

Selon les informations de RMC Sport, l’international U19 français va rejoindre Levante sous la forme d’un prêt payant. Une donnée a compté dans son choix : la promesse de jouer au milieu de terrain plutôt qu’en défense, poste auquel il était principalement utilisé en Allemagne. D’après Sky, le prêt ne devrait pas comporter d’option d’achat. Tape va passer sa visite médicale dans la journée avant de s’engager avec le 16e du dernier exercice de Liga. Il reste sous contrat jusqu’en 2030 avec Leverkusen.