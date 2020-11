LdN : Toni Kroos dézingue la FIFA et l'UEFA

Depuis maintenant quelques semaines, le calendrier des équipes est surchargé et nombreux sont les clubs à voir certains de leurs joueurs rejoindre l’infirmerie. Ce qui est notamment le cas du Paris Saint-Germain qui croule sous les blessures. Des éléments sont touchés comme Neymar ou encore Mbappé, tous deux appelés en sélection par leur sélectionneur respectif. Et forcément, alors que la Ligue des Nations reprend son cours ce week-end, la complétion de l’UEFA est dans le viseur de nombreux clubs et dirigeants. Dans son livre mardi, le directeur sportif du PSG s’en prenait à l’ensemble des compétitions surchargeant le calendrier. «On va essayer de vivre avec mais c'est incroyable. C'était à l'UEFA, à la FIFA de dire on arrête avec la Nations League».

Et aujourd’hui c’est au tour de Toni Kroos de monter au créneau. Au cours du podcast Einfach mal Luppen, le milieu de terrain du Real Madrid et de la Mannschaft n'y est pas allé de main morte pour fustiger la FIFA et l’UEFA. «Malheureusement, nous n'avons pas décidé en tant que joueurs. Nous ne sommes que des marionnettes de la FIFA et de l'UEFA. S'il y avait un syndicat de joueurs, nous ne jouerions pas une Ligue des Nations ou une Super Coupe d'Espagne en Arabie saoudite. Ces compétitions essaient de tout absorber financièrement, aussi de presser physiquement les joueurs. Mais je suis un grand fan de laisser des choses comme ça quand elles vont bien».