Face aux restrictions financières de l’OM, Bruno Genesio a eu l’idée de faire appel à plusieurs minots pour renforcer son effectif. Parmi eux, le jeune Kelyann Bezahaf répond présent. Le défenseur âgé de 20 ans s’est progressivement frayé un chemin dans la défense olympienne, notamment au poste d’arrière droit. Depuis le début de la saison, le natif de Martigues comptabilise déjà cinq apparitions toutes compétitions confondues, deux en Ligue Europa et trois en championnat.

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À deux jours de la réception du Mans au Vélodrome pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, son entraîneur s’est montré élogieux sur son rendement depuis le début de la saison. « C’est un garçon très sérieux qui donne toujours le meilleur de lui-même et qui a un très bon état d’esprit. Il est très apprécié par le groupe, il vient toujours avec l’envie de progresser. Il a toujours répondu présent et à nos attentes lors des matchs, a-t-il répondu. Il a une belle progression. Ce n’est pas forcément un joueur dont on m’a parlé quand je suis arrivé au niveau des jeunes. Ce n’est peut-être pas celui sur qui beaucoup de suiveurs auraient misé, mais il montre qu’on peut compter sur lui pleinement, comme titulaire ou en entrant. »