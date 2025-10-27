OM : Christophe Dugarry dézingue Roberto De Zerbi

Dure semaine pour l’Olympique de Marseille. En effet, la formation de Roberto De Zerbi a enregistré deux défaites en l’espace de trois jours : contre le Sporting Lisbonne en Ligue des Champions, puis face à Lens en Ligue 1 (2-1). Des revers qui interrogent Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 peine à comprendre certains choix de l’entraîneur italien et ne semble pas être convaincu par les décisions prises par l’ancien coach de Sassuolo et de Brighton. « Si c’est pour que l’OM finisse deuxième du championnat, je ne suis pas inquiet. Si c’est pour que l’OM se qualifie directement pour la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, je suis un peu plus inquiet. Pour les barrages, il y a encore un peu de marge. Je comprends De Zerbi et (Mehdi) Benatia qui minimisent l’échec de ces deux matchs (Sporting et Lens), car ils sont dans leur rôle. Rappelons-nous la saison dernière, chaque défaite, mettez le feu. Ils ne veulent pas repartir sur les mêmes bases et c’est légitime. Mais je suis désolé : ce discours ne fonctionne pas. M’expliquer que ce sont "les meilleures 20 minutes", c’est largement insuffisant pour gagner un match… », a-t-il lâché sur RMC, ce lundi.

« On commence déjà à parler de fatigue du côté de De Zerbi. Si, c’est déjà le cas au bout de 12 rencontres, c’est inquiétant. Cinq défaites en 12 matchs, c’est beaucoup… Après, je reviens une nouvelle fois sur De Zerbi. J’étais inquiet face à Rennes (défaite, 1-0). Ses joueurs n’ont pas été bons face au Real Madrid (défaite, 2-1) et il n’a pas réussi non plus à inculquer quelque chose avec ses changements. Ils ont été très mauvais et ont coûté certainement le match ou tout du moins la défaite face à Lisbonne. Là, une nouvelle fois, il n’est pas inspiré, il n’arrive pas à créer une dynamique qui permet à son équipe, lorsqu’elle est menée, ou même lorsqu’elle mène, de recréer un élan et j’ai l’impression qu’il panique dans ces changements. (…) Pour l’instant, il ne me convainc pas totalement. » Battu à Bollaert, Marseille a cédé sa place de leader au PSG et est désormais 3e de Ligue 1.