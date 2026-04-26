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Ligue 1

OL : Endrick en dit plus sur son avenir

Par Valentin Feuillette
1 min.
Endrick face au Celta @Maxppp

Interrogé par Canal +, l’attaquant brésilien, Endrick, n’a pas caché de dévoiler les projets pour son futur. Prêté six mois chez les Gones, l’ancienne pépite du Real Madrid ne refuse aucun scénario.

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« Une chance que je reste si l’OL se qualifie en Ligue des Champions ? En réalité, je ne sais pas. On est parti sur un prêt de six mois mais si je dois retourner au Real Madrid, j’y retournerai avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j’irai ailleurs. J’espère vraiment qu’on va pouvoir qualifier Lyon en Ligue des Champions, c’est là où est sa place », a-t-il déclaré. À voir désormais ce que l’avenir nous réserve.

Pub. le - MAJ le
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